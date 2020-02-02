Найвищий у світі сніговик потрапив до Книги рекордів Гіннеса, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n133045-nayvyschyy-u-sviti-snigovyk-potrapyv-do-knygy-rekordiv-ginnesa.html

Ракурс

Сніговика-рекордсмена зліпили в Австрії.

Його висота — 38,04 м. Представники Книги рекордів Гіннеса зареєстрували досягнення.

В федеральній землі Штирія вирішили створити найвищого у світі сніговика. Це відбулось на гірськолижному курорті Різнеральм.

Різі — його назва. Фахівці вважають, що слово пов’язане із німецьким словом riesig. В перекладі воно означає «величезний».

Сніговик буде заввишки майже 40 метрів. Окрім зросту, Різі ще вирізняється відсутністю живота — з міркувань статистичних показників. Чорний циліндр сніговика вже двічі злітав з «голови». Він повністю набитий снігом.

До цього часу рекорд утримувала снігова баба, яку у 2008 році зліпили у США в штаті Мен. Її висота становила 37,21 метра.

Раніше було знайдено найбільшу у світі квітку. Вона росте на території Індонезії.