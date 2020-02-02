Самый высокий в мире снеговик попал в Книгу рекордов Гиннеса, фото: Pexels

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Ракурс

Снеговика-рекордсмена слепили в Австрии.

Его высота — 38,04 м. Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали достижение.

В федеральной земле Штирия решили создать самого высокого в мире снеговика. Это произошло на горнолыжном курорте Ризнеральм.

Рези — его название. Эксперты считают, что слово связано с немецким словом riesig. В переводе оно означает «огромный».

Снеговик будет высотой почти 40 метров. Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота — из соображений статистических показателей. Черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с «головы». Он полностью набит снегом.

К этому времени рекорд удерживала снежная баба, которую в 2008 году слепили в США в штате Мэн. Ее высота составляла 37,21 метра.

Ранее был найден самый большой в мире цветок. Он растет на территории Индонезии.