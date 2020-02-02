Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самый высокий в мире снеговик попал в Книгу рекордов Гиннеса, фото: Pexels

Самый высокий в мире снеговик попал в Книгу рекордов Гиннеса (ФОТО)

2 фев 2020, 16:12
999

Снеговика-рекордсмена слепили в Австрии.

Его высота — 38,04 м. Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали достижение.

В федеральной земле Штирия решили создать самого высокого в мире снеговика. Это произошло на горнолыжном курорте Ризнеральм.

Рези — его название. Эксперты считают, что слово связано с немецким словом riesig. В переводе оно означает «огромный».

Снеговик будет высотой почти 40 метров. Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота — из соображений статистических показателей. Черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с «головы». Он полностью набит снегом.

Самый высокий в мире снеговик попал в Книгу рекордов Гиннеса, фото: APA

Самый высокий в мире снеговик попал в Книгу рекордов Гиннеса, фото: APA

К этому времени рекорд удерживала снежная баба, которую в 2008 году слепили в США в штате Мэн. Ее высота составляла 37,21 метра.

Ранее был найден самый большой в мире цветок. Он растет на территории Индонезии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Ты не пройдешь: Новая Зеландия запретит въезд в страну иностранцам, которые были в Китае

Из-за вспышки коронавируса Новая Зеландия с 3 февраля запретит въезд в страну иностранцам, которые ранее были в Китае. При этом граждане Новой Зеландии и их родственники смогут вернуться в страну

Новости мира
14:39

Вакцина против коронавируса: В США назвали сроки начала испытаний

Разработка вакцины против смертельного коронавируса ведется быстрыми темпами и уже через три месяца могут начаться испытания. Об этом заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США

Новости мира
21:28   1 фев
1432