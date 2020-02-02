Эпидемия коронавируса: в Минздраве назвали количество зарегистрированных случаев заболевания в мире, фото: Public Domain Files

https://racurs.ua/n133044-epidemiya-koronavirusa-v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-zaregistrirovannyh-sluchaev-zabolevaniya.html

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В мире все больше фиксируют случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

По состоянию на утро 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

За пределами Китая подтверждено 155 фактов заболевания новым видом пневмонии. В странах Европы заявили о 23 случаях.

Специалисты признают, что на территории Украины лабораторно подобных случаев не зафиксировано. В ведомстве готовятся к различным вариантам развития событий. Создаются специальные подразделения для проверки показателей здоровья пассажиров в аэропортах.

Всемирная организация здравоохранения назвала распространение новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) чрезвычайным происшествием. Ограничений на поездки или торговлю с Китаем не вводят.

Напомним, в городе Ухань, эпицентре распространения болезни, построили первую больницу для инфицированных. Пациентов планируют переводить в медучреждение.