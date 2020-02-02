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Епідемія коронавірусу: у МОЗ назвали кількість зареєстрованих випадків захворювання у світі, фото: Public Domain Files

Епідемія коронавірусу: у МОЗ назвали кількість зареєстрованих випадків захворювання у світі

2 лют 2020, 15:26
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У світі все більше фіксують випадків захворювання коронавірусною інфекцією (2019-nCoV).

Станом на ранок 2 лютого 2020 року зареєстровано 14 568 підтверджених випадків. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

За межами Китаю підтверджено 155 фіксацій завезення нового коронавірусу. В країнах Європи заявили про 23 випадки.

Фахівці зазнають, що на території України лабораторно таких випадків не зафіксовано. У відомстві готуються до різних варіантів розвитку подій. Створюються спеціальні підрозділи для перевірки показників здоров’я пасажирів в аеропортах.

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала поширення нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV) надзвичайною подією. Обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм наразі не вводитимуть.

Нагадаємо, в місті Ухань, епіцентрі поширення хвороби, побудували першу лікарню для інфікованих. Пацієнтів планують переводити до медзакладу.

Джерело: Ракурс


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