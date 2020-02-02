Епідемія коронавірусу: у МОЗ назвали кількість зареєстрованих випадків захворювання у світі, фото: Public Domain Files

https://racurs.ua/ua/n133044-epidemiya-koronavirusu-u-moz-nazvaly-kilkist-zareiestrovanyh-vypadkiv-zahvoruvannya-u-sviti.html

Ракурс

У світі все більше фіксують випадків захворювання коронавірусною інфекцією (2019-nCoV).

Станом на ранок 2 лютого 2020 року зареєстровано 14 568 підтверджених випадків. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

За межами Китаю підтверджено 155 фіксацій завезення нового коронавірусу. В країнах Європи заявили про 23 випадки.

Фахівці зазнають, що на території України лабораторно таких випадків не зафіксовано. У відомстві готуються до різних варіантів розвитку подій. Створюються спеціальні підрозділи для перевірки показників здоров’я пасажирів в аеропортах.

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала поширення нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV) надзвичайною подією. Обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм наразі не вводитимуть.

Нагадаємо, в місті Ухань, епіцентрі поширення хвороби, побудували першу лікарню для інфікованих. Пацієнтів планують переводити до медзакладу.