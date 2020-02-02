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Погода в Києві: синоптики попереджають про сильний вітер. Фото: UTV Info

Погода в Києві: синоптики попереджають про сильний вітер (КАРТА)

2 лют 2020, 15:19
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Погода в Києві погіршиться 2 і 3 лютого. Синоптики попереджають про штормовий вітер у столиці та Київській області. Швидкість вітру досягне 18 м/с.

У Києві до кінця доби 2 лютого і 3 лютого очікуються пориви 15−24 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильний вітер в Києві. Карта: Укргідрометцентр

У Київській області збережеться така ж ситуація. Синоптики зазначають, що такі пориви вітру відповідають першому, жовтому, рівню небезпеки.

Також вітер до 15−20 м/с очікується в Тернопільській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях.

У Карпатах вітер може посилитися до 25 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Також в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин (третій рівень).

Водночас температура повітря в Україні підніметься до +12° на півдні та до +8° в центрі, на заході та сході країни. Також по всій території країни пройдуть невеликі дощі.

Як повідомлялось, раніше синоптики припустили, що в останній місяць зими середня місячна температура буде 0−3° морозу в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — 0−3º тепла. Це на 1,5−2,0º вище середніх багаторічних значень.


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