Нова Зеландія вводить обмеження через коронавірус. Фото: AP Photo

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Смертельний коронавірус став причиною смерті понад 300 осіб. Через стрімке поширення вірусу Нова Зеландія вирішила ввести нові обмеження для в’їзду до країни іноземців.

З 3 лютого вводиться тимчасова заборона на в’їзд до країни громадянам інших країн, якщо вони нещодавно були в Китаї. Водночас громадяни Нової Зеландії і їхні родичі зможуть повернутися до країни, проте після прибуття вони будуть оглянуті та проведуть 14 днів у карантині. Про це повідомляє Radio New Zealand.

За словами прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн, такі обмеження введен для уникнення поширення епідемії та сприяння її стримуванню. Обмеження вводяться на 14 днів, але кожні 48 годин може бути прийнято рішення про їх продовження.

Також МЗС Нової Зеландії рекомендував співгромадянам не відвідувати материковий Китай.

Зазначимо, подібні заходи вводить і Південна Корея. З 4 лютого на територію країни перестануть пускати іноземних громадян, які протягом останніх двох тижнів побували в китайській провінції Хубей. А громадян країни, які побували там, проведуть у карантині два тижні.

Станом на 2 лютого кількість жертв, загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, досягла 304 осіб. Загальна кількість випадків інфікування в усьому Китаї досягла 14 тис. 380 людей. Понад 9 тис. з них — у провінції Хубей, з них майже 1,8 тис. перебувають в критичному стані.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала перший випадок смерті від пневмонії, викликаної новим типом вірусу, за межами Китаю.