Новая Зеландия вводит ограничения из-за коронавируса. Фото: AP Photo

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Смертельный коронавирус стал причиной смерти более 300 человек. Из-за стремительного распространения вируса Новая Зеландия решила ввести новые ограничения для въезда в страну иностранцам.

С 3 февраля вводится временный запрет на въезд в страну гражданам других стран, если они недавно были в Китае. При этом граждане Новой Зеландии и их родственники смогут вернуться в страну, однако по прибытии они подвергнутся повышенному досмотру и проведут 14 дней в карантине. Об этом сообщает Radio New Zealand.

По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, такие ограничения введены, чтобы избежать распространения эпидемии и способствовать ее сдерживанию. Ограничения вводятся на 14 дней, но каждые 48 часом может быть принято решение об их продлении.

Также МИД Новой Зеландии рекомендовал согражданам не посещать материковый Китай.

Отметим, подобные меры вводит и Южная Корея. С 4 февраля на территорию страны перестанут пускать иностранных граждан, которые в течение последних двух недель побывали в китайской провинции Хубэй. А граждан страны, которые побывали там, будут помещать на карантин на две недели.

По состоянию на 2 февраля количество жертв, погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 304 человек. Общее количество случаев инфицирования по всему Китаю достигло 14 тыс. 380 людей. Более 9 тыс. из них — в провинции Хубэй, из них почти 1,8 тыс. находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом вируса, за пределами Китая.