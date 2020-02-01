Эпидемия коронавируса в Китае. Фото: Скрин с YouTube / Sky News

https://racurs.ua/2539-kitaycy-poslushnye-esli-partiya-skazala-sidet-po-domam-na-ulicah-pusto-rasskaz-ukraincev.html

Ракурс

После того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение из-за эпидемии нового коронавируса, в Киев продолжают прибывать украинские туристы с отдыха в Китае. Вместе с тем многие граждане Украины, которые учатся или работают в Поднебесной, решили переждать вспышку коронавируса и никуда не уезжать. «Ракурс» пообщался с мамой бывшего студента университета города Ухань — эпицентра распространения коронавирусной инфекции, а также со студенткой из провинции Аньхой.

В Украине больше паники вокруг эпидемии коронавируса, чем в Китае

«Мой сын год проучился в Ухане, — рассказывает женщина. — Сейчас он живет и работает в городке близ Шанхая. Он вспоминал об оптовом рынке в Ухане (откуда, по предварительной информации, и распространился коронавирус. — Ред.). Рассказывал, что там продается все что угодно — экзотические виды животных, летучие мыши, змеи, различные морепродукты, насекомые. Ты выбираешь, что хочешь, и при тебе сразу тушу потрошат, все потроха бросают в сторону или под ноги, в болото. Антисанитария. И это в регионе с температурой воздуха до 30 градусов и большой влажностью. Поэтому неудивительно, что коронавирус быстро распространился».

По словам ее сына, накануне празднования китайского нового года (25 января) традиционно значительно возрастает авиатрафик, в том числе и из 10-миллионного Уханя многие разъехались по домам еще до объявления в городе карантина. Вместе с тем, по мнению украинца, у нас больше паники, чем в Китае.

«Сын о ситуации, связанной со вспышкой нового коронавируса, говорит спокойно, даже с юмором. Три раза в день ему присылают смс с напоминанием о необходимости оставаться дома. На дверях общежитий и жилых домов висят информационные сообщения. Также дома обходят дежурные, которые опрашивают, все ли в порядке. В школах и учебных заведениях, государственных учреждениях продлили каникулы на неделю. Предприятие, где работает сын, тоже закрыто. Для всех ввели дополнительные выходные», — пересказывает женщина слова сына.

Она добавляет, что в городе-миллионнике неподалеку от Шанхая, где находится ее сын, зафиксировано 80 случаев заболевания коронавирусом. Парень следит за обновлением информации о распространении штамма вируса 2019-nCoV на специальном сайте.

«Люди просто слушаются указаний власти. Сын говорит, что китайцы послушные: если «партия» сказала сидеть по домам — они сидят по домам, на улицах пусто. В целом у людей доверие к власти, есть силы и ресурсы. Плюс ко всему они трудолюбивые, как насекомые, и быстрое строительство больницы в Ухане тому пример», — резюмирует женщина.

Не стоит верить всем новостям о коронавирусе в Китае

Эту информацию также подтверждает и студентка Анастасия Мосейчук, которая учится и живет вместе с мужем в городе-миллионнике Хэфэй — административном центре провинции Аньхой.

«У нас с этим вирусом не так все хорошо и не так все плохо... Много больных — это правда. Вирус быстро распространяется. Пока нет вакцины, болезнь лечат как обычную пневмонию. Есть люди, которые заболели и вылечились, есть те, кому не повезло. Среди инфицированных больше пожилых людей со слабым иммунитетом», — говорит Анастасия.

Девушка советует не смотреть новости, где рассказывают, что люди якобы прямо на улице падают и умирают. «Это все обман», — утверждает она.

Студентка подтверждает, что на улицах городов сейчас пусто, все пытаются сидеть по домам: «Первые дни в супермаркетах был ажиотаж — это правда. Сейчас все нормально, есть продукты, есть маски. Сегодня были в супермаркете. Цены никто не поднял. Перед входом в магазин каждому проверяют температуру электронным термометром».

По ее словам, в провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, в больницах находится действительно много людей.

«Моя знакомая живет в Ухане, говорит, что на улицах там пусто. Да и мы тоже все сидим дома. В университете нам продлили карантин еще на две недели. Некоторые университеты заявили, что учебный семестр уже начнется с сентября... Власти страны быстро среагировали и делают все возможное, обеспечивают всем», — отмечает украинская студентка.

Анастасия рассказывает, что врачи работают не покладая рук. Она также показала фото уставших медработников, которые отдыхают на стульях. Эти фото были опубликованы в местной соцсети Douyin (抖音).

«Многие врачи едут из других городов в Ухань, чтобы помогать коллегам... Люди стараются больше ходить в масках-респираторах, которые лучше прилегают к лицу и на 95% защищают. В метро, аэропортах, на железнодорожных вокзалах есть специальные роботы, определяющие людей с температурой», — добавляет Анастасия.

«Вот это опечатанные двери людей, которые вернулись из Уханя. Двери опечатали, чтобы люди находились на карантине. Продукты, медикаменты для них привозят специальные работники», — рассказывает студентка и показывает фото дверей, опубликованное в китайской соцсети Douyin.

Напоследок она также посоветовала украинцам не паниковать из-за посылок из Китая.

Напомним, что по состоянию на 31 января количество инфицированных составляло 9809 человек, еще у более чем 15 тыс. человек подозревают коронавирус. За это время удалось вылечить 179 человек, 213 умерли.