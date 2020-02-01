Епідемія коронавірусу в Китаї. Фото: Скрін з YouTube / Sky News

https://racurs.ua/ua/2539-kytayci-sluhnyani-yakscho-partiya-skazala-sydity-po-hatah-na-vulycyah-porojno-rozpovid.html

Ракурс

Після того як Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан через епідемію нового коронавірусу, до Києва продовжують прибувати українські туристи з відпочинку у Китаї. Разом з тим багато громадян України, котрі навчаються або працюють у Піднебесній, вирішили перечекати спалах коронавірусу й нікуди не від’їжджати. «Ракурс» поспілкувався з мамою колишнього студента університету міста Ухань — епіцентру поширення коронавірусної інфекції, а також зі студенткою з провінції Аньхой.

В Україні більше паніки навколо епідемії коронавірусу, ніж у Китаї

«Мій син рік провчився в Ухані, — розповідає жінка. — Зараз він живе і працює у містечку поблизу Шанхая. Він згадував про оптовий ринок в Ухані (звідки, за попередньою інформацією, й поширився коронавірус. — Ред.). Розповідав, що там продається все що завгодно — екзотичні види тварин, кажани, змії, різноманітні морепродукти, комахи. Ти обираєш, що хочеш, і при тобі одразу тушу потрошать, усі тельбухи кидають у бік чи під ноги, в болото. Антисанітарія. І це в регіоні з температурою повітря до 30 градусів і великою вологістю. Тому не дивно, що коронавірус швидко поширився».

Зі слів її сина, напередодні святкування китайського нового року (25 січня) традиційно значно зростає авіатрафік, зокрема й з 10-мільйонного Уханя багато людей роз’їхалися по домівках ще до оголошення у місті карантину. Разом з тим, на думку українця, у нас більше паніки, аніж у Китаї.

«Син про ситуацію, пов’язану зі спалахом нового коронавірусу, говорить спокійно, навіть з гумором. Тричі на день йому надсилають смс з нагадуванням про необхідність залишатися вдома. На дверях гуртожитків і житлових будинків висять інформативні повідомлення. Також будинки обходять чергові, які опитують, чи все гаразд. У школах та навчальних закладах, державних установах продовжили канікули на тиждень. Підприємство, де працює син, також закрите. Для всіх запровадили додаткові вихідні», — переказує жінка слова сина.

Вона додає, що у місті-мільйоннику неподалік Шанхая, де зараз перебуває її син, зафіксовано 80 випадків захворювання на коронавірус. Хлопець стежить за оновленням інформації про поширення штаму вірусу 2019-nCoV на спеціальному сайті.

«Люди просто слухаються вказівок влади. Син каже, що китайці слухняні: якщо «партія» сказала сидіти по хатах — вони сидять по хатах, на вулицях порожньо. Загалом у людей є довіра до влади, є сили і ресурси. Плюс до всього вони працьовиті, як комахи, і швидке будівництво лікарні в Ухані тому приклад», — резюмує жінка.

Не варто вірити всім новинам про коронавірус у Китаї

Цю інформацію також підтверджує і студентка Анастасія Мосейчук, яка навчається та мешкає разом з чоловіком у місті-мільйоннику Хефей — адміністративному центрі провінції Аньхой.

«У нас з цим вірусом не так все добре і не так все погано... Багато хворих — це правда. Вірус швидко розповсюджується. Поки немає вакцини, хворобу лікують як звичайну пневмонію. Є люди, які захворіли і вилікувались, є ті, котрим не пощастило. Серед інфікованих найбільше людей похилого віку зі слабким імунітетом», — каже Анастасія.

Дівчина радить не дивитися новини, де розповідають, нібито люди просто на вулиці падають і вмирають. «Це все обман», — стверджує вона.

Студентка підтверджує, що на вулицях міст зараз порожньо, всі намагаються сидіти по домівках: «Перші дні в супермаркетах був ажіотаж — це правда. Зараз все нормально, є продукти, є маски. Сьогодні були в супермаркеті. Ціни ніхто не підняв. Перед входом до магазину кожному перевіряють температуру електронним термометром».

За її словами, у провінції Хубей, звідки почав ширитися коронавірус, у лікарнях перебуває дійсно багато людей.

«Моя знайома живе в Ухані, каже, що на вулицях там порожньо. Та й ми також сидимо усі вдома. В університеті нам продовжили карантин ще на два тижні. Деякі університети заявили, що навчальний семестр вже розпочнеться з вересня... Влада країни швидко зреагувала і робить все можливе, забезпечує усім», — зазначає українська студентка.

Анастасія розповідає, що лікарі працюють не покладаючи рук. Вона також показала фото втомлених медпрацівників, які відпочивають на стільцях. Ці фото були оприлюднені у місцевій соцмережі Douyin (抖音).

«Багато лікарів їдуть з інших міст в Ухань, щоб допомагати колегам... Люди намагаються більше ходити в масках-респіраторах, які найкраще прилягають до обличчя і на 95% захищають. В метро, аеропортах, на залізничних вокзалах є спеціальні роботи, які визначають людей з температурою», — додає Анастасія.

«Ось це опечатані двері людей, які повернулися з Уханя. Двері опечатали, щоб люди перебували на карантині. Продукти, медикаменти для них привозять спеціальні працівники», — розповідає студентка і показує фото дверей, оприлюднене у китайській соцмережі Douyin.

Наостанок вона також порадила українцям не панікувати через посилки з Китаю.

Нагадаємо, що станом на 31 січня кількість інфікованих становила 9809 осіб, ще у понад 15 тис. осіб підозрюють коронавірус. За цей час вдалося вилікувати 179 осіб, 213 померло.