Эпидемия коронавируса: зафиксирован первый случай смерти за пределами Китая

На Филиппинах от коронавируса умер мужчина. Фото: Reuters/Aly Song

https://racurs.ua/n133032-epidemiya-koronavirusa-zafiksirovan-pervyy-sluchay-smerti-za-predelami-kitaya.html

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Смертельный коронавирус стал причиной смерти более 300 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом вируса, за пределами Китая.

Погибший — 44-летний мужчина, приехавший из Уханя. Он умер в субботу, 1 февраля, на Филиппинах. Он был вторым по счету зараженным в этом стране, передает местное отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

В ВОЗ добавили, что у мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

По состоянию на 2 февраля количество жертв, погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 304 человек. За последние сутки погибло 45 инфицированных, сообщает South China Morning Post. Также в Китае подтвердили еще 2 тыс. 590 новых случаев инфицирования. Большинство из них — в провинции Хубэй, откуда началось распространение смертельного вируса.

Общее количество случаев инфицирования по всему Китаю достигло 14 тыс. 380 людей. Более 9 тыс. из них — в провинции Хубэй, из них почти 1,8 тыс. находятся в критическом состоянии.

Напомним, китайский коронавирус удалось изолировать и культивировать японским ученым. Эксперты считают, что уже через несколько месяцев в мире появится препарат для противодействия заболеванию.