Смертельный коронавирус: пневмонию удалось изолировать и культивировать, фото: pexels

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Китайский коронавирус удалось изолировать и культивировать японским ученым.

Ученые стараются быстрее представить вакцину. Об этом сообщает The Japan Times.

Национальный институт инфекционных заболеваний в Японии объявил, что специалистам удалось культивировать и изолировать смертельную пневмонию. По данным японских медиков, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадает с информацией, которую обнародовало правительство КНР.

Японские ученые продолжают исследования. Они планируют в ближайшее время рассказать детали исследования. Эксперты считают, что уже через несколько месяцев в мире появится препарат для противодействия заболеванию.

По состоянию на утро 1 февраля коронавирус из Китая подхватили уже 11 374 человека. В разных странах мира недуг унес 259 жизней. Коронавирус продолжает распространяться в странах на всех континентах.

Ранее американская корпорация Apple заявила, что закрывает все магазины и офисы на материковой части Китая. Интернет-магазин продолжит работу в обычном режиме.