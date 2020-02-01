Смертельний коронавірус: пневмонію вдалось ізолювати та культивувати, фото: pexels

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Китайський коронавірус вдалось ізолювати та культивувати японським вченим.

Вчені намагаються швидше винайти вакцину. Про це повідомляє The Japan Times.

Національний інститут інфекційних захворювань у Японії оголосив, що фахівцям вдалося культивувати і ізолювати смертельну пневмонію. За даними японських медиків, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з інформацію, яку оприлюднив уряду КНР.

Японські вчені продовжують дослідження. Вони планують у найближчий час розповісти деталі дослідження. Експерти вважають, що вже за декілька місяців у світі з’явиться препарат для протидії захворюванню.

Станом на ранок 1 лютого коронавірус з Китаю підхопили вже 11 374 людини. У різних країнах світу недуга забрала 259 життів. Коронавірус продовжує поширюватись у державах на всіх континентах.

Раніше американська корпорація Apple заявила, що закриває усі магазини та офіси на материковій частині Китаю. Інтернет-магазин продовжить роботу у звичайному режимі.