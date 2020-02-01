Епідемія коронавірусу: Apple закриває усі магазини та офіси у Китаї, фото: pexels

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Магазини та офіси Apple тимчасово закриють на території КНР.

Американська корпорація прийняла відповідне рішення через поширення смертельного коронавірусу. Про це повідомили у компанії.

У повідомлені йдеться, що варто потурбуватись про безпеку персоналу. Рішення прийнято на підставі рекомендацій у сфері охорони здоров’я.

На материковій частині Китаю ми закриваємо всі наші корпоративні офіси, магазини й контактні центри, — сказано у заяві.

Інтернет-магазин Apple продовжать роботу. Зімни у цьому напрямку не плануються.

Виробництво Apple в Китаї опинилося під загрозою. Через коронавірус відбуваються процеси, які можуть вплинути на майбутній розвиток корпорації у регіоні. Раніше Apple планував замовити у постачальників близько 80 млн iPhone у першому півріччі 2020 року.

Нагадаємо, про намір закрити офісів компанії в Китаї, Гонконгу та Тайвані оголосили в Google. Від поширення небезпечної пневмонії загинуло більше 200 людей.