Епідемія коронавірусу: Google закриє всі офіси у Китаї та Тайвані, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n132975-epidemiya-koronavirusu-google-zakryie-vsi-ofisy-u-kytayi-ta-tayvani.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу стала причиною закриття офісів компанії Google (Гугл) в Китаї, Гонконгу та Тайвані.

Поїздки співробітників корпорації у небезпечні райони призупинені. Про це повідомляє BBC.

На материковому Китаї Google має чотири офіси. Про кількість співробітників не повідомляється. Їм було рекомендовано виїхати за межі КНР. Офіси компанії займаються там продажами та проектами для рекламного бізнесу Google.

Інші світові гіганти також заявили про намір також запровадити подібні заходи. Компанії Microsoft та Amazon планують відмовитись від реалізації стратегії у цьому регіоні через поширення смертельного вірусу. У Amazon закликали уникати подорожей до Китаю.

В General Motors и Toyota також також заявили про закриття своїх фабрик. У Китаї вони не працюватимуть. Виробничі заводи залишаться закритими до 9 лютого.

Нагадаємо, коронавірус 2019-nCoV зафіксований у 18 країнах за межами КНР. Загалом у світі вже зареєстровано більше 200 смертей від пневмонії.