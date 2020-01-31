Коронавірус 2019-nCoV зафіксовали у 18 країнах. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n132948-koronavirus-2019-ncov-zafiksovanyy-u-18-krayinah-za-mejamy-knr-v-nimechchyni-zrosla-kilkist.html

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Коронавірус 2019-nCoV, спалах якого відбувся в Китаї, зафіксували в 18 країнах за межами КНР.

Загалом за межами Китайської Народної Республіки зафіксували 98 випадків захворювання коронавірусом. Зареєстровано вісім випадків передачі вірусу від людини людині в Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляється на сайті організації.

Тим часом DW повідомляє, що до п’яти осіб зросла кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині. Черговий випадок виявили у федеральній землі Баварія, а носієм виявився співробітник компанії Webasto в окрузі Штарнберг, на яку працювали і четверо інших інфікованих.

Представники Міністерства охорони здоров’я Баварії рекомендують лікарням округу підготуватися до прийому пацієнтів з підозрою на 2019-nCoV.

Раніше повідомлялося, що в Баварії майже 100 осіб помістили в карантин. Всі вони контактували з китаянкою, яка заразилась.

Нагадаємо, китайський коронавірус 2019-nСov забрав життя 213 осіб у Китаї. За останню добу від смертельної хвороби померли 43 осіб, більшість із померлих мешкала в провінції Хубей. Кількість заражених вже зросла до 9 тис. 962 осіб.