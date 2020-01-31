Білий дім не скорочуватиме військову допомогу Україні у 2021 році. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n132947-ssha-ne-zmenshuvatymut-rozmir-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-v-2021-roci-the-washington-post.html

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Сполучені Штати Америки не планують у наступному році скорочувати рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту та Пентагону.

Білий дім у двох останніх бюджетних заявках пропонував скоротити військову допомогу Києву по лінії Держдепартаменту до 20 млн дол. Однак тоді Конгрес відкидав ці пропозиції й голосував за те, щоб виділити Україні 115 млн дол. фінансування. Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерел, в 2020 році США теж планували скоротити фінансування Україні, але згодом відмовилися це зробити. У 2021 році адміністрація Трампа не зменшуватиме Україні допомогу, оскільки побоюється привертати увагу до питання допомоги Україні на тлі ініційованого демократами в Палаті представників Конгресу процесу імпічменту президенту.

Нагадаємо, у грудні 2019 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Документ передбачає надання військової допомоги для України в сумі 300 млн дол., яка включає поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет.