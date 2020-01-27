Колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n132682-bolton-tramp-osobysto-zatrymav-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

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Джон Болтон, екс-помічник президента США з питань національної безпеки, підтвердив, що Дональд Трамп особисто пов’язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти демократа Джо Байдена.

Держсекретар США Майк Помпео, міністр оборони Марк Есперо та Болтон майже 10 разів закликали Трампа розморозити надання військової допомоги Україні. Очільник Білого дому відкидав ці поради, заявляв, що Київ співпрацював із демократкою Гіларі Клінтон, щоби допомогти їй виграти президентські вибори в 2016 році. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на Болтона, який пише книгу спогадів.

У серпні 2019 року Трамп заявив Болтону, що планує затримувати Україні військову допомогу в сумі 391 млн дол. Трамп заявляв, що Україна не отримає цю допомогу доти, доки українські правоохоронці не розпочнуть розслідування у справі Burisma.

У своєму рукописі Болтон описав не лише особисту зневагу Трампа до України, а й нові подробиці про те, як високопосадовці його адміністрації публічно намагалися ухилитися від участі в цьому.

Також у книзі йдеться про те, що Помпео не довіряв словам адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про те, що екс-посол США в Україні Марі Йованович була корумпованою. Помпео припускав, що Джуліані міг діяти в інтересах інших своїх клієнтів.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що що його попередник Барак Обама теж затримував допомогу не тільки Україні, а й іншим країнам.