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Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Фото: РБК

Болтон: Трамп лично задержал военную помощь Украине

27 янв 2020, 08:39
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Джон Болтон, экс-помощник президента США по вопросам национальной безопасности, подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против демократа Джо Байдена.

Госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Марк Эсперо и Болтон почти 10 раз призывали Трампа разморозить предоставления военной помощи Украине. Глава Белого дома отверг эти советы, заявлял, что Киев сотрудничал с демократкой Хиллари Клинтон, чтобы помочь ей выиграть президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Болтона, который пишет книгу воспоминаний.

В августе 2019 года Трамп заявил Болтону, что планирует задерживать Украине военную помощь в сумме 391 млн долл. Трамп заявлял, что Украина не получит эту помощь до тех пор, пока украинские правоохранители не начнут расследование по делу Burisma.

В своей рукописи Болтон описал не только личное пренебрежение Трампа к Украине, но и новые подробности о том, как чиновники его администрации публично пытались уклониться от участия в этом.

Также в книге говорится о том, что Помпео не доверял словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео предполагал, что Джулиани мог действовать в интересах своих клиентов.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама тоже задерживал помощь не только Украине, но и другим странам.


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