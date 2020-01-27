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Ракурс
Китайский коронавирус унес уже 80 жизней. Фото: livejournal

Смертельный коронавирус: уже 80 погибших, инфицированы свыше 2 тыс. 700 человек

27 янв 2020, 08:10
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Коронавирус (2019 nCoV) в Китае уже унес 80 жизней. За последние сутки от болезни умерли 24 человека.

В КНР за 26 января подтвердили 769 случаев новых заражений. В тяжелом состоянии находятся 137 человек. По состоянию на сегодня заражены смертельным вирусом 2 тыс. 744 человек. Об этом сообщила пресс-служба государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также медики сообщили, что 5 тыс. 794 человека подозреваются в заражении вирусом, а 30 тыс. 453 человека проходят медицинское обследование.

Тем временем Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что китайским коронавирусом заболели уже пять человек. Все больные ранее посещали китайский город Ухань, где обнаружили вспышку болезни. Факты заражения подтвердились в штатах Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон.

Напомним, Государственное управление здравоохранения КНР сообщило, что новый коронавирус является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе. Китайские власти заявили, что это затрудняет работу властей по сдерживанию распространения вируса.

Источник: Ракурс


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