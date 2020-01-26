Коби Брайант погиб в авиакатастрофе над Лос-Анджелесом, фото — Википедия

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Ракурс

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайант погиб 26 января в авиакатастрофе. Американские СМИ сообщают, что частный вертолет со спортсменом и еще тремя пассажирами разбился под Лос-Анджелесом.

Баскетболисту был 41 год, у него остались четверо детей, сообщает Daily Mail.

Как сообщается, Брайант летел на своем частном вертолете с тремя другими людьми. Самолет после падения охватил огонь. На его борту никто не выжил, сообщает TMZ Sports. Издание утверждает, что жены баскетболиста Ванессы Брайант в вертолете не было.

Брайант — американский профессиональный баскетболист. Выступал за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» под 24 номером. Играл на позиции защитника. Один из лучших баскетболистов НБА современности. Завершил карьеру в апреле 2016 года.

Коби стал самым молодым игроком в истории, который попал в стартовую пятерку Матча всех звезд.

В сезонах 1999−2003 годов «Лейкерс» благодаря связке О’Нил—Брайант трижды подряд становились чемпионами. В 2003 году Брайант стал самым молодым игроком, который трижды получал чемпионство.

23 декабря 2007 года Брайант стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 20 тыс. очков за карьеру. На тот момент ему было 29 лет и 122 дня.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в январе 2019 года в небе над Ла-Маншем потерпел авиакатастрофу частный самолет, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сало.