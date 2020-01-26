Выборы президента США: Трамп пока проигрывает гонку демократам, фото — AP

https://racurs.ua/n132679-tramp-ne-imeet-shansov-pereizbratsya-opros-fox-news.html

Ракурс

Дональд Трамп состоянию на середину января проигрывает президентскую кмпанию. Это показали результатты опроса, проведенного телекомпания Fox News.

Таким неутешительным для действующего главы государства будет результат голосования даже независимо от результата праймериз в Демократической партии, сообщает 26 января сайт телеканала.

Результаты показывают, что с наибольшим отрывом (50% против 41%) Трампа побеждает Джо Байден. В паре Берни Сандерс и Трамп за первого готовы проголосовать 48% американских избирателей, а за Трампа — 42%. При этом Трампа победит и миллиардер Майкл Блумберг (47:42), и Пит Буттиджич (45:41), а также женщина-сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (43:42).

СМИ также отмечает, что импичмент Трампа поддерживают 50% американцев. Для сравнения, во время суда по импичменту Билла Клинтона за его отстранение выступали только 38%.

Опрос провели 19−22 января под совместным руководством исследований компаний Beacon Research и Shaw&Company. Опрос News Fox состоял из интервью с 1 тыс. 5 случайно выбранными зарегистрированными избирателями по всей стране. Они общались с интервьюерами в прямом эфире как на стационарных, так и на мобильных телефонах. Опрос имеет погрешность в 3%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.