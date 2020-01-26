Boeing 777X впервые взлетел в небо: видео испытательного полета, фото — AP

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Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет. Продолжительность полета составила почти четыре часа, он проходил над штатом Вашингтон на западе США.

Авиалайнер поднялся в воздух в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в воздушной гавани в Сиэтле. Трансляция проходила на сайте американской корпорации Boeing.

Как пояснил во время трансляции один из пилотов-испытателей Boeing Тед Грейди, маршрут был составлен с учетом погодных условий, а также таким образом, чтобы не мешать воздушному сообщению. Во время испытаний с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем лайнера.

В Boeing заявляют, что 777X является крупнейшим и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями.

Длина Вoeing 777X составит около 77 м, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам в 2021 году.

Испытания новой модели пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре прошлого года было объявлено о прекращении выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно приостановлена ​​после двух катастроф — в Эфиопии (март 2019 года) и в Индонезии (октябрь 2018 года).

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, случился сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.