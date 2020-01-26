Война на Донбассе: обострение на фронте привело к гибели двух украинских военных, фото - Подробности

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Ракурс

На Донбассе продолжается очередное обострение ситуации на фронте. Сегодняшние обстрелы привели к смерти двух военных Вооруженных сил, еще один ранен.

В пресс-службе операции Объединенных сил (ООС) рассказали, что пророссийские бандформирования в течение 26 января 12 раз нарушили режим прекращения огня, который установили с 1 января.

Неподалеку Красногоровки работал вражеский станковой противотанкового гранатомет, рядом с Лебединским — миномет калибра 82 мм, гранатометы, БМП и стрелковое оружие. Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов, около Новогригорьевка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Командование ООС отмечает, что пророссийские сепаратисты использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В районе командования «Север» противник также применил 120-мм и 82-мм минометы.

«Ракурс» сообщал, что утром в результате обстрелов погиб один украинский военный, другой получил смертельное ранение в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Еще один украинский защитник получил боевую травму.