В США построили 700-метровый трек для игрушечных авто, скриншот видео

https://racurs.ua/n132676-v-ssha-postroili-700-metrovyy-trek-dlya-igrushechnyh-avto-video.html

Ракурс

Книга рекордов Гиннесса сообщила о самой длинной в мире трассе игрушечных автомобилей Hot Wheels. Ее построили энтузиасти из американского штата Пенсильвания. Трек имеет длину 663,298 м. Предыдущий рекорд принадлежал треку, имевшему 591,6 м.

По рекордной трассе проехала специальная машинка Hot Wheels, на которую установили мини-камеру. В ролике, который сняли с ее помощью, показали преодоление трассы «глазами» игрушечного авто. Пластиковый трек составляли дети, которые впоследствии и сопровождали машину во время установления рекорда.

Трек составили на настоящей автодороге, которая имела незначительный наклон. На прохождение трассы машине понадобилось 2 мин 52 с, а ее средняя скорость составляла 13,7 км/ч.

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