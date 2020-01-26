У США побудували 700-метровий трек для іграшкових авто, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n132676-u-ssha-pobuduvaly-700-metrovyy-trek-dlya-igrashkovyh-avto-video.html

Ракурс

Книга рекордів Гіннесса повідомила про найдовшу в світі трасу іграшкових автомобілів Hot Wheels. Її побудували ентузіастами з американського штату Пенсільванія. Трек має довжину 663,298 м. Попередній рекорд належав треку, що мав 591,6 м.

По рекордній трасі проїхала спеціальна машинка Hot Wheels, на яку встановили міні-камеру. У ролику, який зняли за її допомогою, показали подолання траси «очима» іграшкового авто. Пластиковий трек складали діти, які згодом і супроводжували машинку під час встановлення рекорду.

Трек склали на справжній автодорозі, яка мала незначний нахил. На проходження траси машині знадобилося 2 хв 52 с, а її середня швидкість становила 13,7 км/год.

Раніше «Ракурс» повідомили про створення у Китаї робота-кішки MarsCat. Технологія відображає шість емоцій. У механізма є 16 моторизованих суглобів. «Кішка» може пересуватись будинком свого господаря, а також демонструє шість емоцій: байдужість, ентузіазм, енергійність, лінь, сором’язливість і бажання спілкуватися.