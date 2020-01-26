Коронавірус у Китаї: пік захворюваності попереду: влада розповіла, чому темпи розвитку епідемії прискорюються, фото — Фокус

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Пік смертельного коронавірусу, який провокує пневмонію, ще попереду, а темпи розвитку епідемії прискорюються.

Про це повідомили офіційні представники Пекіну на спецбрифінгу щодо боротьби з епідемією пневмонії нового типу, яку викликає коронавірус 2019 nCoV.

«Сіньхуа» повідомляє, що на вході у всіх журналістів вимірювали температуру. Локальний спалах коронавірусу в місті Ухань впродовж місяця поширився на майже всі регіони Китаю і зміг перетворитися на повномасштабну епідемію.

Глава Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР Ма Сяовей розповів, що коронавірус зміг широко поширитися і є досить серйозною проблемою, оскільки передається від людини до людини вже під час інкубаційного періоду.

Під час інкубаційного періоду він вже здатний передаватися іншим людям, що в корені відрізняє його від SARS атипової пневмонії. Темпи розвитку епідемії прискорюються. Боюся, що епідемія на якийсь період часу продовжиться, на наступному етапі число захворювань може вирости, — заявив Сяовей.

Сяовей вважає, що саме через те, здатність хвороби передаватися від людини до людини посилилася, епідеміологічна ситуація перейшла в більш складну стадію.

Вірус передався людям з дикої природи і почав адаптуватися до існування в людському організмі, після чого перейшов в стадію, коли почав передаватися від людини до людини, — розповів глава офіційної медицини Китаю.

Його заступник Лі Бінь зазначив, що захворювання вивчене не до кінця і науці не вистачає матеріалу для підтвердження здатності вірусу до мутації.

Наскільки нам відомо наразі, це абсолютно нова хвороба, знання людства про неї ще обмежені, можливість цього захворювання мутувати ще не зрозуміла, — вказав він.

Медики заявили, що єдине, на чому зосереджується Пекін у боротьбі із коронавірусом, це удосконалення і запровадження нових заходів профілактики та контролю.