Коронавирус в Китае: пик заболеваемости впереди: власти рассказали, почему темпы развития эпидемии ускоряются, фото - Фокус

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Пик смертельного коронавируса, который провоцирует пневмонию, еще впереди, а темпы развития эпидемии ускоряются. Об этом сообщили официальные представители Пекина на спецбрифинге по борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019 nCoV.

«Синьхуа» сообщает, что на входе у всех журналистов измеряли температуру. Локальная вспышка коронавируса в городе Ухань в течение месяца распространилась на многие регионы Китая и смогла превратиться в полномасштабную эпидемию.

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй рассказал, что коронавирус смог широко распространиться и является достаточно серьезной проблемой, поскольку передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.

Во время инкубационного периода он уже способен передаваться другим людям, что в корне отличает его от SARS — атипичной пневмонии. Темпы развития эпидемии ускоряются. Боюсь, что эпидемия на какой-то период времени продолжится, на следующем этапе число заболеваний может вырасти, — заявил Сяовей.

Сяовей считает, что именно из-за того, что способность болезни передаваться от человека к человеку усилилась, эпидемиологическая ситуация перешла в более сложную стадию.

Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку, — рассказал глава официальной медицины Китая.

Его заместитель Ли Бинь отметил, что заболевание изучено не до конца и науке не хватает материала для подтверждения способности вируса к мутации.

Насколько нам известно сейчас, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не понята, — указал он.

Медики заявили, что единственное, на чем сосредотачивается Пекин в борьбе с коронавирусом, это совершенствование и внедрение новых мер профилактики и контроля.