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Ракурс
Коронавирус в Китае: эпидемиологи подтвердили, что источником болезни стали дикие животные, фото — "Синьхуа"

Эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса стали дикие животные

26 янв 2020, 17:33
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Китайские эпидемиологи смогли установить, что вероятным источником коронавируса 2019 nCoV были дикие животные.

Сотрудники Центра контроля и профилактики заболеваний Китая обнаружили следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань, сообщает агентство «Синьхуа».

В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» нашли нуклеиновые кислоты коронавируса. Из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке, — говорится в заявлении медиков.

В сообщении отмечается, что полимеразная цепная реакция, которая позволяет восстановить ДНК из обнаруженных небольших фрагментов, показала, что 33 образца дали положительную реакцию на нуклеиновые кислоты вируса нового типа.

Часть этих образцов собрали в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе в западной части рынка. На рынке морепродуктов фактически велась смешанная торговля, причем во многих торговых точках в западной части рынка продавали живую продукцию — диких животных.

Напомним, что сейчас город Ухань, административный центр провинции Хубэй, фактически парализован новой эпидемией. «Ракурс» сообщал, что Китай начнет закупать костюмы биозащиты в других странах, поскольку испытывает дефицит специальной экипировки.

СМИ со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовея сообщили 26 января, что коронавирус (2019 nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода.

Источник: Ракурс


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