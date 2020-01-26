Дело Альперина: с «короля контрабанды» «слетел» электронный браслет, фото — Фокус

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Ракурс

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл «королем контрабанды», сняли электронный браслет.

О новых событиях в деле о схемах на таможне сообщил адвокат подозреваемого Андрей Федур.

Истек срок действия постановления следственного судьи, — написал Федур в Фейсбук.

Адвокат написал и об обстоятельствах дела. Как оказалось, прокурор САП забыл передать решение в исполнение «и браслет слетел».

Федур заявил, что Альперин будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, поскольку 24 января суд продолжил ему до 23 марта меру пресечения.

Альперина задержали 26 ноября 2019 года, когда он добровольно пришел на допрос. НАБУ и САП объявили подозрение ему и еще девяти лицам, среди которых чиновники ГФС и таможни.

В начале декабря одесский предприниматель вышел из следственного изолятора. Высший антикоррупционный суд арестовал его до 25 января 2020 года с залогом в размере 70 млн грн. Впоследствии залог за него внесли, но обязали носить электронный браслет.

Следствие считает бизнесмена причастным к организации схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам, которая нанесла государству ущерб на десятки миллионов гривен. Также Альперина обвиняют в предложении взятки на сумму 800 тыс. долл. сотруднику НАБУ.