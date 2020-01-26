Справа Альперіна: з «короля контрабанди» «злетів» електронний браслет, фото — Фокус

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Ракурс

З одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав «королем контрабанди» зняли електронний браслет.

Про нові події у справі про схеми на митниці повідомив адвокат підозрюваного Андрій Федур.

Закінчився термін дії ухвали слідчого судді, — написав Федур у Фейсбук.

Адвокат написав і про обставини справи. Як виявилося, прокурор САП забув передати ухвалу на виконання «і браслет злетів».

Федур заявив, що Альперін буде добросовісно виконувати покладені на нього обов’язки, оскільки 24 січня суд продовжив до 23 березня запобіжний захід Альперіну.

Альперіна затримали 26 листопада 2019 року, коли він добровільно прийшов на допит. НАБУ і САП оголосили підозру йому і ще дев’ятьом особам, серед яких є чиновники ДФС і митниці.

На початку грудня одеський підприємець вийшов зі слідчого ізолятора. Вищий антикорупційний суд арештував його до 25 січня 2020 року із заставою в розмірі 70 млн грн. Згодом заставу за нього внесли, але зобов’язали носити електронний браслет.

Слідство вважає бізнесмена причетним до організації схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих товарів на митниці за заниженими цінами, котра завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень. Також Альперіна звинувачують у пропозиції хабара на суму 800 тис. дол. співробітнику НАБУ.