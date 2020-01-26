Коронавирус: в Китае закончились костюмы биозащиты, болезнь распространилась на новые страны, фото — Welt

https://racurs.ua/n132667-v-kitae-zakonchilis-kostumy-biozaschity-koronavirus-rasprostranilsya-na-novye-strany-infografika.html

Ракурс

Китай начнет закупать костюмы биозащиты в других странах, поскольку испытывает дефицит специальной экипировки.

Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило 26 января, что провинция Хунбо нуждается в 100 тыс. комплектах спецодежды, но все предприятия Китая могут выпускать ежедневно лишь треть от этого объема.

Кроме того, The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй сообщает, что новый коронавирус (2019 nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе. Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но симптомы заболевания отсутствуют, составляет 1−14 дней.

Сяовей заявил, что информация о характеристиках 2019 nCoV ограничена, поэтому не понятно, какие риски могут представлять дальнейшие мутации вируса.

Сегодня США, Япония и Франция объявили эвакуацию граждан из Уханя, который является эпицентром распространения смертельного коронавируса. Reuters пишет, что США эвакуирует весь персонал американского консульства в Ухане. Американцы предоставят некоторое количество мест для других граждан во время вылета из города. Этот рейс 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Японский МИД договаривается об эвакуации своих граждан. Пока в Ухане находится около 700 японцев. В Японии зарегистрировали четвертый случай заражения вирусом 2019 nCoV. Заразился китайский турист, который приехал из Уханя.

Франция намерена автобусами вывозить своих граждан из Уханя в другие города. Там они две недели будут находиться под наблюдением медиков.

Коронавирус добрался и до Германии. В Берлине в субботу госпитализировали женщину, которая ранее посетила Китай. Сегодня ей проведут тест, чтобы определить, действительно ли женщина заражена коронавирусом.

Вспышка вызванной коронавирусом пневмонии началась в конце декабря 2019 года. В КНР подтвердили 2 тыс 27 случаев заболевания, умерли 57 человек. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.