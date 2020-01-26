Коронавірус: у Китаї закінчилися костюми біозахисту, хвороба поширилася на нові країни, фото — Welt

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Китай почне закуповувати костюми біозахисту в інших країнах, оскільки відчуває дефіцит спеціальної екіпіровки.

Міністерство промисловості та інформатизації КНР повідомило 26 січня, що провінція Хунбей потребує 100 тис. комплектів спецодягу, але всі підприємства Китаю можуть випускати щодня лише третину від цього обсягу.

Крім того, The Guardian з посиланням на главу Державного управління охорони здоров’я КНР Ма Сяовей повідомляє, що новий коронавірус (2019 nCoV) є інфекційним і під час інкубаційного періоду в своєму носію. Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але симптоми захворювання відсутні, становить 1−14 днів.

Сяовей заявив, інформація про характеристики 2019 nCoV обмежена, тому не зрозуміло, які ризики можуть представляти подальші мутації вірусу.

Сьогодні США, Японія і Франція оголосили евакуацію громадян з Уханя, який є епіцентром поширення смертельного коронавірусу. Reuters пише, що США евакуює весь персонал американського консульства в Ухані. Американці нададуть певну кількість місць для інших громадян під час вильоту з міста. Цей рейс 28 січня відправиться з Уханя до Сан-Франциско.

Японське МЗС домовляється про евакуацію своїх громадян, наразі там перебуває приблизно 700 японців. У Японії зареєстрували четвертий випадок зараження вірусом 2019 nCoV. Заразився китайський турист, який приїхав з Уханя.

Франція має намір автобусами вивозити своїх громадян з Уханя і інші містам. Там вони два тижні перебуватимуть під наглядом медиків.

Коронавірус дістався і до Німеччини. У Берліні в суботу госпіталізували жінку, яка раніше відвідала Китай. Сьогодні їй проведуть тест, щоб визначити, чи справді жінка заражена коронавірусом.

Спалах викликаної коронавірусом пневмонії почався в кінці грудня 2019 року. Наразі в КНР підтвердили 2 тис 27 випадків захворювання, померли 57 осіб. Зараження підозрюється ще у 2,7 тис. осіб. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах національною надзвичайною ситуацією, але поки утрималася від оголошення режиму міжнародної надзвичайної ситуації.