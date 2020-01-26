Вчені назвали ефектний спосіб боротьби з карієсом, фото: Yokota Air Base

https://racurs.ua/ua/n132666-vcheni-nazvaly-efektnyy-sposib-borotby-z-kariiesom.html

Ракурс

Захисне покриття для зубів допоможе боротися з карієсом.

Наукові співробітники медичного університету китайської провінції Аньхой провели дослідження. Про це повідомляється на сайті видавництва ACS Publications.

Експерти створили унікальну методику. Були проведені певні тестування, які змогли дати позитивний результат. Ці дані використовували для розробки технології.

Вчені модифікували антимікробний пептид H5, який міститься в слині людини. За словами авторів експерименту, пептидний лак створює на зубах захисну плівку і оберігає їх від бактерій, що провокують карієс. Речовина проникає в зубну емаль, відновлює її, залучаючи велику кількість іонів кальцію.

Китайські вчені відзначають, що тестування поліпшило версію пептиду на тривалий період. Це створило на зубах непроникну протимікробну плівку. Боротьба з демінералізацією виявилася ефективною.

Раніше експерти розповіли про правила вибору іригатора. Він допомагає почистити ротову порожнину, зробити масаж ясен, ретельно вимити проміжки між зубів.