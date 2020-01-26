Назван эффектный способ борьбы с кариесом, фото: Yokota Air Base

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Ракурс

Защитное покрытие для зубов поможет бороться с кариесом.

Научные сотрудники медицинского университета китайской провинции Аньхой провели исследования. Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications.

Эксперты создали уникальную методику. Были проведены определенные тестирования, которые смогли дать положительный результат. Эти данные использовали для разработки технологии.

Ученые модифицировали антимикробный пептид H5. Он содержится в слюне человека. Пептидный лак, по словам авторов эксперимента, создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. Вещество проникает в зубную эмаль, восстанавливает ее, привлекая большое количество ионов кальция.

Китайские ученые отмечают, что тестирование улучшило версию пептида на длительный период. Это создало на зубах непроницаемую противомикробную пленку. Борьба с деминерализацией оказалась эффективной.

Ранее эксперты рассказали о правилах выбора ирригатора. Он помогает почистить ротовую полость, сделать массаж десен, тщательно вымыть промежутки между зубов.