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В Киеве в кафе произошла перестрелка, двое пострадавших, фото: Public Domain Files
В Киеве в кафе зафиксировали стрельбу, двое пострадавшихhttps://racurs.ua/n132665-v-kieve-v-kafe-zafiksirovali-strelbu-dvoe-postradavshih.htmlРакурс
Стреляба в Киеве произошла на территории Гидропарка 26 января.
Известно о двух пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент зафиксировали в кафе между двумя посетителями. У них возник конфликт на почве взаимных оскорблений. Один из граждан достал оружие и сделал несколько выстрелов. С места происшествия он сразу исчез.
В результате конфликта пострадали житель Винницкой области и иностранец. Их доставили в больницу «с касательными ранениями».
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента. С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз. Они отправлены на экспертизу. Следственно-оперативная группа анализирует информацию.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.
Ранее в Запорожье зафиксировали стрельбу в ресторане. Конфликт возник между посетителем и сотрудником учреждения.
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