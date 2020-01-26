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Ракурс
В Киеве в кафе произошла перестрелка, двое пострадавших, фото: Public Domain Files

В Киеве в кафе зафиксировали стрельбу, двое пострадавших

26 янв 2020, 15:07
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Стреляба в Киеве произошла на территории Гидропарка 26 января.

Известно о двух пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент зафиксировали в кафе между двумя посетителями. У них возник конфликт на почве взаимных оскорблений. Один из граждан достал оружие и сделал несколько выстрелов. С места происшествия он сразу исчез.

В результате конфликта пострадали житель Винницкой области и иностранец. Их доставили в больницу «с касательными ранениями».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента. С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз. Они отправлены на экспертизу. Следственно-оперативная группа анализирует информацию.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

Ранее в Запорожье зафиксировали стрельбу в ресторане. Конфликт возник между посетителем и сотрудником учреждения.

Источник: Ракурс


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