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У Києві в кафе сталася стрілянина, двоє постраждалих, фото: Public Domain Files

У Києві в кафе сталася стрілянина, двоє постраждалих

26 січ 2020, 15:07
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Стрілянина у Києві сталась на території Гідропарку 26 січня.

Відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Інцидент зафіксували в кафе між двома відвідувачами. У них виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. Один з громадян дістав зброю та зробив кілька пострілів. З місця події він одразу зник.

Внаслідок конфлікту постраждали житель Вінниччини та іноземець. Їх доставили до лікарні «з дотиковими пораненнями».

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини інциденту. З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз. Вони відправлені на експертизу. Слідчо-оперативна група аналізує інформацію.

Поліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. У разі доведення вини санкція статті передбачає до семи років в’язниці.

Раніше у Запоріжжі зафіксували стрілянину в ресторані. Конфлікт виник між відвідувачем і співробітником закладу.

Джерело: Ракурс


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