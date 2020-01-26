У Києві в кафе сталася стрілянина, двоє постраждалих, фото: Public Domain Files

https://racurs.ua/ua/n132665-u-kyievi-v-kafe-stalasya-strilyanyna-dvoie-postrajdalyh.html

Ракурс

Стрілянина у Києві сталась на території Гідропарку 26 січня.

Відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Інцидент зафіксували в кафе між двома відвідувачами. У них виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. Один з громадян дістав зброю та зробив кілька пострілів. З місця події він одразу зник.

Внаслідок конфлікту постраждали житель Вінниччини та іноземець. Їх доставили до лікарні «з дотиковими пораненнями».

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини інциденту. З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз. Вони відправлені на експертизу. Слідчо-оперативна група аналізує інформацію.

Поліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. У разі доведення вини санкція статті передбачає до семи років в’язниці.

Раніше у Запоріжжі зафіксували стрілянину в ресторані. Конфлікт виник між відвідувачем і співробітником закладу.