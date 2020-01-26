Реконструкція парку Партизанської Слави: у Києві розікрали 14 млн грн, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132664-rekonstrukciya-parku-partyzanskoyi-slavy-u-kyievi-rozikraly-14-mln-grn.html

Ракурс

Факт розкрадання коштів зафіксовано прокуратурою Києва.

Парк Партизанської Слави в Дарницькому районі не отримав на реконструкцію 14 млн грн. Про це повідомляють представники правоохоронного відомства міста у Facebook.

За інформацією правоохоронців, директор підрядної організації вніс в офіційні документи неправдиві показники щодо обсягів виконаних робіт. Йому допомагала ще одна особа.

Відомо, що заступник генерального директора «Київзеленбуду» не перевірив відповідні дані. Чиновник погодив документи.

Прокуратура скерувала справу до судової інстанції. Екс-керівництву правління «Дельта Банку» правоохоронці оголосили про підозру. Вони могли бути причетні до розкрадання 4,4 млн грн.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) викрила схему розкрадання у КМДА на 20 млн грн. Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн.