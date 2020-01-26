«Тиша» на Донбасі: бойовики вбили українського військового, фото: U.S. Army

https://racurs.ua/ua/n132663-tysha-na-donbasi-boyovyky-vbyly-ukrayinskogo-viyskovogo.html

Ракурс

У зоні бойових дій на Донбасі терористичні угруповання ЛНР та ДНР обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Озброєнні проросійські формування 26 січня 4 рази порушили режим тиші. Про це повідомляють у міністерстві оборони України.

Внаслідок атаки загинув український військовий. Загарбники відкривали вогонь поблизу Лебединського, Березівського, Красногорівки та Новотошківського. Вони стріляли з мінометів, гранатометів та бойової машини піхоти. Використовувалась інша стрілецька зброя.

З боку населеного пункту Березівське зафіксовано обстріли опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики застосовували 120 міномет, автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.

Останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил озброєнні формування активізувались. У суботу, 25 січня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, поранення дістав один український військовослужбовець.

Раніше Вадим Пристайко, глава міністерства закордонних справ України, пообіцяв пожалітись міжнародним партнерам на поведінку проросійських формувань. Глава відомства реалізовує курс президента України Володимира Зеленського на припинення конфлікту.