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Епідемія коронавірусу: у США зафіксували третій випадок зараження, фото: Public Health Image

Епідемія коронавірусу: у США зафіксували третій випадок зараження

26 січ 2020, 13:57
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Коронавірус поширюється країнами світу.

У США зафіксували третій випадок зараження. Про це повідомляє Reuters.

Агентство охорони здоров’я Каліфорнії зареєструвало випадок в окрузі Орандж. Хворим виявився мандрівник, який повернувся з китайського міста Ухань. Саме у цьому мегаполісі почалась епідемія.

Чоловіка госпіталізовано. Пацієнт знаходиться в ізольованих умовах, його стан задовільний. Медики аналізують показники та стан здоров’я.

Смертельний коронавірус зафіксували майже у всіх регіонах Китаю. Лідер КНР Сі Цзіньпін повідомив, що країна «зіткнулась з серйозною ситуацією». Влада посилює заходи безпеки та контроль у мегаполісах. Туристичні компанії припинили організацію групових турів.

Від небезпечної пневмонії вже загинули 56 осіб. Загалом у світі понад 2 тис. людей заражені цим вірусом.

Раніше у Китаї назвали симптоми смертельного захворювання. Медики повідомили, що у пацієнтів з коронавірусом фіксували головний біль, втому, діарею, нудоту, а також порушення у роботі травневого тракту і нервовій системі.


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