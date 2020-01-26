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Эпидемия коронавируса: в США зафиксировали третий случай заражения, фото: Public Health Image
Эпидемия коронавируса: в США зафиксировали третий случай зараженияhttps://racurs.ua/n132662-epidemiya-koronavirusa-v-ssha-zafiksirovali-tretiy-sluchay-zarajeniya.htmlРакурс
Коронавирус распространяется странами мира.
В США зафиксировали третий случай заражения. Об этом сообщает Reuters.
Агентство здравоохранения Калифорнии зарегистрировало случай в округе Орандж. Больным оказался путешественник, вернувшийся из китайского города Ухань. Именно в этом городе началась эпидемия.
Мужчина госпитализирован. Пациент находится в изолированных условиях, его состояние удовлетворительное. Медики анализируют показатели здоровья.
Смертельный коронавирус зафиксировали почти во всех регионах Китая. Лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что страна «столкнулась с серьезной ситуацией». Власть усиливает меры безопасности и контроль в мегаполисах. Туристические компании прекратили организацию групповых туров.
От этой пневмонии уже погибли 56 человек. Всего в мире более 2 тыс. человек заражены этим вирусом.
Ранее в Китае назвали симптомы смертельного заболевания. Медики сообщили, что у пациентов с коронавирусом фиксировали головную боль, усталость, диарею, тошноту, а также нарушения в работе пищеварительного тракта и нервной системы.
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