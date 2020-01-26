«Тишина» на Донбассе: боевики убили украинского военного, фото: U.S. Army

https://racurs.ua/n132663-tishina-na-donbasse-boeviki-ubili-ukrainskogo-voennogo.html

Ракурс

В зоне боевых действий на Донбассе террористические группировки ЛНР и ДНР обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Вооружении пророссийские формирования 26 января 4 раза нарушили режим тишины. Об этом сообщают в министерстве обороны Украины.

В результате атаки погиб украинский военный. Захватчики открывали огонь вблизи Лебединского, Березовского, Красногоровки и Новотошковское. Они стреляли из минометов, гранатометов и боевой машины пехоты. Использовалось другое стрелковое оружие.

Со стороны населенного пункта Березовское зафиксировали обстрелы опорных пунктов подразделений Объединенных сил. Боевики применяли 120 миномет, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

В последнее время в районе проведения операции Объединенных сил вооружении формирования активизировались. В субботу, 25 января, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий.

Ранее Вадим Пристайко, глава министерства иностранных дел Украины, пообещал пожаловаться международным партнерам на поведение пророссийских формирований. Глава ведомства реализует курс президента Украины Владимира Зеленского на прекращение конфликта.