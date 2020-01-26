Реконструкция парка Партизанской Славы: в Киеве разворовали 14 млн грн, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132664-rekonstrukciya-parka-partizanskoy-slavy-v-kieve-razvorovali-14-mln-grn.html

Ракурс

Факт хищения средств зафиксирован прокуратурой Киева.

Парк Партизанской Славы в Дарницком районе не получил на реконструкцию 14 млн грн. Об этом сообщают представители правоохранительного ведомства города в Facebook.

По информации правоохранителей, директор подрядной организации внес в официальные документы ложные показатели по объемам выполненных работ. Ему помогал еще один человек.

Известно, что заместитель генерального директора «Киевзеленстроя» не проверил соответствующие данные. Чиновник решил согласовать документы.

Прокуратура направила дело в судебную инстанцию. Экс-руководству правления «Дельта Банка» правоохранители объявили о подозрении. Они могли быть причастны к хищению 4,4 млн грн.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения в КГГА на 20 млн грн. Чиновники могли фальсифицировали разработку программного обеспечения на 20 млн грн.