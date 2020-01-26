Коронавірус у Китаї: епідеміологи підтвердили, що джерелом хвороби стали дикі тварини, фото — "Сіньхуа"

https://racurs.ua/ua/n132672-epidemiology-pidtverdyly-scho-djerelom-koronavirusu-staly-dyki-tvaryny.html

Ракурс

Китайські епідеміологи змогли встановити, що вірогідним джерелом коронавірусу 2019 nCoV були дикі тварини.

Співробітники Центру контролю і профілактики захворювань Китаю виявили сліди коронавірусу в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань, повідомляє агентство «Сіньхуа».

У 33 з 585 зразків з ринку морепродуктів «Хуанань» знайшли нуклеїнові кислоти коронавірусу. Із зразків середовища вдалося виділити вірус. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалась на ринку, — йдеться у заяві медиків.

В повідомленні наголошується, що полімеразна ланцюгова реакція, яка дозволяє відновити ДНК з виявлених невеликих фрагментів, показала, що 33 зразка дали позитивну реакцію на нуклеїнові кислоти вірусу нового типу.

Частину цих зразків зібрали у 22 торгових павільйонах і одному сміттєвозі із західної частини ринку. На ринку морепродуктів фактично велася змішана торгівля, причому в багатьох торгових кіосках у західній частині ринку продавали живу продукцію — диких тварин.

Нагадаємо, що наразі місто Ухань, адміністративний центр провінції Хубей, фактично паралізований новою епідемією. «Ракурс» повідомляв, що Китай почне закуповувати костюми біозахисту в інших країнах, оскільки відчуває дефіцит спеціального екіпірування.

ЗМІ з посиланням на главу Державного управління охорони здоров’я КНР Ма Сяовея повідомили 26 січня, що коронавірус (2019 nCoV) є інфекційним і під час інкубаційного періоду.