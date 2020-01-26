Індійський ринок смартфонів став другим найбільшим в світі, фото — Qmondo

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Ракурс

Аналітики повідомили, що ринок смартфонів Індії випередив американський і став у 2019 році другим найбільшим в світі. Лідирує за обсягом продажів Китай.

Китайський ринок смартфонів вже давно обійшов Сполучені Штати. Тепер американський ринок поступився і другим місце — ринку смартфонів Індії.

Згідно з оцінками Counterpoint Research, торік в Індію привезли 158 млн телефонів. Здебільшого, як зазначають аналітики, на результат вплинули китайські виробники: відзначається, що 72% з поставлених до Індії смартфонів відносяться до брендів Xiaomi, Vivo, Realme і Oppo.

Поставки Apple в Індію швидко зросли до кінця 2019 року завдяки падінню цін на iPhone XR і дебюту iPhone 11. Поставки ж мобільних телефонів Samsung дещо зменшилися — в цілому за рік на 5%.

У 2018 році індійські виробники почали наздоганяти Китай у виробництві мобільних пристроїв. Індії вдалося тоді обігнати В'єтнам. В Індії зосереджено 11% глобального виробництва, тоді як у 2014 році цей показник становив лише 3%. Це дозволило країні у 2017−2018 роках скоротити імпорт апаратів майже вдвічі.

Рік тому «Ракурс» писав, що Індія заявила про збиття ракетою супутника на навколоземній орбіті.