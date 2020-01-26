Индийский рынок смартфонов стал вторым крупнейшим в мире, фото — Qmondo

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Ракурс

Аналитики сообщили, что рынок смартфонов Индии опередил американский и стал в 2019 году вторым крупнейшим в мире. Лидирует по объему продаж Китай.

Китайский рынок смартфонов уже давно обошел Соединенные Штаты. Теперь американский рынок уступил и второе место — рынку смартфонов Индии.

Согласно оценкам Counterpoint Research, в прошлом году в Индию привезли 158 млн телефонов. В основном, как отмечают аналитики, на результат повлияли китайские производители: отмечается, что 72% из поставленных в Индию смартфонов относятся к брендам Xiaomi, Vivo, Realme и Oppo.

Поставки Apple в Индию быстро выросли до конца 2019 года благодаря падению цен на iPhone XR и дебюту iPhone 11. Поставки же мобильных телефонов Samsung несколько уменьшились — в целом за год на 5%.

В 2018 году индийские производители начали догонять Китай в производстве мобильных устройств. Индии удалось тогда обогнать Вьетнам. В Индии сосредоточено 11% глобального производства, тогда как в 2014 году этот показатель составил всего 3%. Это позволило стране в 2017—2018 годах сократить импорт аппаратов почти вдвое.

Год назад «Ракурс» писал, что Индия заявила о сбивании ракетой спутника на околоземной орбите.