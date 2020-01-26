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Війна на Донбасі: загострення на фронті призвело до загибелі двох українських військових, фото — Подробности

Загострення на фронті призвело до загибелі двох українських військових

26 січ 2020, 20:05
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На Донбасі триває чергове загострення ситуації на фронті. Сьогоднішні обстріли призвели до смерті двох військових Збройних сил, ще одного поранено.

В прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли, що проросійські бандформування упродовж 26 січня 12 разів порушили режим припинення вогню, який встановили начебто з 1 січня.

Неподалік Красногорівки працював ворожий станкового протитанкового гранатомет, поруч з Лебединським — міномет калібру 82 мм, гранатомети, БМП та стрілецька зброя. Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював позиції ООС з великокаліберних кулеметів, поблизу Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Гнутове — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Командування ООС наголошує, що проросійські сепаратисти використовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В районі командування «Північ» противник також застосував 120-мм і 82-мм міномети.

«Ракурс» повідомляв, що уранці внаслідок обстрілів загинув один український військовий, інший отримав смертельне поранення у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Ще один український захисник отримав бойову травму.

Джерело: Ракурс


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999

Загострення на фронті призвело до загибелі двох українських військових

Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, інший отримав смертельне поранення у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. На фронті триває чергове загострення під час «режиму тиші»

Новини України
20:05