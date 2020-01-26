Boeing 777X вперше злетів у небо: відео випробувального польоту, фото — AP

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Широкофюзеляжний літак Boeing 777X здійснив перший випробувальний політ. Тривалість польоту склала майже чотири години, він проходив над штатом Вашингтон на заході США.

Авіалайнер піднявся в повітря в аеропорту в околицях міста Еверетт, а приземлився в повітряній гавані у Сіетлі. Трансляція відбувалася на сайті американської корпорації Boeing.

Як пояснив під час трансляції один з пілотів-випробувачів Boeing Тед Грейді, маршрут був складений з урахуванням погодних умов, а також таким чином, щоб не заважати повітряному сполученню. Під час випробувань за допомогою спеціального обладнання фіксувалися дані про роботу систем лайнера.

У Boeing заявляють, що 777X є найбільшим і найбільш ефективним з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами.

Довжина Вoeing 777X становитиме майже 77 м, літак розрахований на перевезення до 426 пасажирів. У компанії планують, що лайнери почнуть доставляти замовникам у 2021 році.

Випробування нової моделі припали на період, коли корпорація переживає серйозну кризу: в грудні минулого року було оголошено про припинення випуску літаків Boeing 737 MAX. Експлуатація літака цієї моделі тимчасово припинена після двох катастроф — в Ефіопії (березень 2019 року) і в Індонезії (жовтень 2018 року).

Керівництво Boeing визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден перед тим, як вони розбилися, мав місце збій в роботі системи поліпшення маневреності. Після цього багато країн з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків цієї серії.