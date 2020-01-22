Импичмент Трампа. Коллаж: Викимедиа, Комитет Палаты представителей США по вопросам судопроизводства

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Ракурс

Последние четыре месяца оказались на удивление наполненными событиями в политической жизни США и Украины: запуск процедуры импичмента Трампа на фоне активизации президентской кампании в Соединенных Штатах, скандальный разговор американского лидера с Владимиром Зеленским по делу против сына Байдена — вероятно, главного конкурента за голоса американцев, слежка в Киеве за дипломатом Мари Йованович на фоне позорной переписки экс-генпрокурора Юрия Луценко с окружением Трампа и ряд других.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского поместил Украину в центр самой большой и самой отвратительной вашингтонской драмы. «Ракурс» разбирался, что происходит в США.

Импичмент Трампа: с чего все началось

Запуску процедуры импичмента Дональда Трампа и политическому скандалу в США предшествовал телефонный разговор, который состоялся в июле прошлого года между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению критиков Трампа, во время этого разговора он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал импульс расследованию в Украине в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Тем временем Байден-старший, вероятно, планирует баллотироваться на пост главы Белого дома от Демократической партии.

В декабре Палата представителей Конгресса США, которую после выборов взяли под контроль демократы, проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа.

17 января Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал новые документы касательно вероятного давления Трампа на Украину. Речь идет о переписке в мессенджере WhatsApp (который многие политики, в том числе и в Украине, считают «защищенным» от посторонних глаз) между деловым партнером личного адвоката Трампа Руди Джулиани Львом Парнасом с политиками-республиканцами, бывшим главой Генпрокуратуры Юрием Луценко, министром МВД Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром и другими.

Трампа в США обвиняют по двум статьям — в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании. Стоит отметить, что импичмент Трампа считается маловероятным, ведь для этого необходимо согласие Сената (две трети голосов), который контролирует родная американскому президенту Республиканская партия.

Напомним, что все эти события происходят на фоне активной президентской кампании в США.

Президентские выборы в США 2020 года

Президентские выборы в США в этом году запланированы на 3 ноября, однако активные политические кампании демократов и республиканцев уже стартовали.

Выборы главы США традиционно начинаются с определения наиболее популярных претендентов от партий на звание кандидата в президенты. Для этого до лета во всех штатах состоятся предварительные партийные выборы разных уровней — праймериз и кокусы, на которых американцы решат, кто должен представлять Демократическую и Республиканскую партии на выборах в ноябре. Практически решающую роль в избрании будущих кандидатов в президенты от политсил занимает супервторник — день, когда многие штаты одновременно проводят праймериз или кокусы.

Потом в июле пройдут общенациональные партийные съезды, на которых официально изберут кандидатов в президенты. Например, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, номинант должен завоевать поддержку абсолютного большинства — преодолеть отметку в 1236 голосов, а номинант от демократов — 2383 голоса.

Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии — Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Майкл Блумберг, Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Стейер.

Трамп, вероятно, считает главным своим конкурентом на выборах Джо Байдена. По мнению демократов, желание получить компромат на Байдена и нанести репутационные потери конкуренту на выборах послужило причиной его телефонного разговора с Зеленским.

Роль Украины в импичменте Трампа: доказательства давления на Киев

В январе Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал переписку в мессенджере WhatsApp американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, Льва Парнаса с украинскими чиновниками. Речь идет о фактах давления на бывшего посла США в Украине Мари Йованович и попытках Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джулиани не постеснялся еще летом прошлого года публично напомнить Зеленскому о необходимости расследовать дело против Байдена.

Как известно, причиной запуска процедуры импичмента в США послужил разговор Дональда Трампа с Зеленским в июле 2019 года, во время которого американский президент якобы требовал от украинских властей инициировать расследование в отношении компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Свидетель телефонного разговора двух президентов — офицер США украинского происхождения Александр Виндман осенью дал показания в Конгрессе.

Трамп тогда признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но факт давления на украинскую власть опроверг. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора, во время которого от президента США раздавались фразы «оказать ему услугу» и «разобраться с делом», а Зеленский в ответ уверял, что следующий генпрокурор будет «полностью его человеком». Заметим, что эта стенограмма воспроизводит лишь «заметки и воспоминания» нескольких работников ситуативной комнаты на борту президентского самолета, которые слушали и записывали разговор.

3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США сформулировал два основных обвинения против Трампа — злоупотребление властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствование Конгрессу в его расследовании.

18 декабря нижняя палата американского парламента поддержала импичмент Трампа и передала документы в подконтрольный республиканцам Сенат США, где их, вероятно, вскоре и похоронят.

В январе сайт Комитета по разведке Палаты представителей США обнародовал записи телефонных звонков и копии переписки Льва Парнаса. Некоторые материалы содержат персональные данные, поэтому не были опубликованы. В частности, Парнас представил заметки на листах из отеля Ritz-Carlton в Вене, где были такие слова: «заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать», «наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)».

Участниками переписки Парнаса были экс-генпрокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков, помощник президента Зеленского Сергей Шефир, глава СБУ Иван Баканов, бывший генпрокурор Виктор Шокин, личный помощник Зеленского Андрей Ермак, олигарх Игорь Коломойский.

Материалы также содержат копию письма, которое в прошлом году 10 мая Джулиани направил Зеленскому с просьбой о встрече 13‒14 мая.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

Слежка за Йованович и позорная переписка Луценко

Из переписки в мессенджере WhatsApp Льва Парнаса, обнародованной Палатой представителей США, становится очевидным, что американский бизнесмен среди прочего активно общался с бывшим главой Генпрокуратуры Юрием Луценко. В то же время сам Луценко в сообщениях Парнаса слов не подбирал, сетуя на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.

Бывший генпрокурор настаивал на отзыве Йованович. Еще в марте прошлого года он пожаловался Парнасу на то, что «посол открыто призвала уволить главу САП», «посол указала на плохой подбор судей Верховного суда».

«Если вы не принимаете решение по мадам — вы ставите под сомнение все мои заявления», — заявил Луценко, добавив, что «только вы не можете снять одну дуру».

«Она не простая дура, поверь мне. И никуда она не денется», — ответил на это Парнас.

Кроме переписки с Луценко и попыток Парнаса наладить контакты с ближайшим окружением Зеленского он активно общался с американским политиком-республиканцем Робертом Хайдом о возможном наблюдении за Мари Йованович во время ее пребывания в Киеве. Не исключено, что Хайд организовал круглосуточное наблюдение за послом.

Юрист Йованович Лоренс Роббинс выразил надежду, что органы проведут расследование незаконной слежки за гражданкой США.

Сам Хайд в сообщениях, которые ему приписывают, якобы заявлял, что для того, чтобы избавиться от Йованович, нужно контактировать со службой безопасности, которая готова помочь, если подходит цена (он также озвучил мнение, что в Украине все можно сделать за деньги). Вместе с тем обнародование этой переписки расстроило Хайда, и он раскритиковал главу Комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа, утверждая, что ни разу не был в Киеве.

В ноябре Йованович дала показания в Конгрессе. По мнению дипломата, адвокат Трампа Руди Джулиани намеревался реализовать грязную кампанию для очернения ее репутации. В итоге Йованович преждевременно отозвали с должности посла в Киеве.

Напомним, что Льва Парнаса, который сотрудничал с адвокатом Трампа Руди Джулиани, осенью арестовали в США вместе с бизнес-партнером Игорем Фурманом. Их обвиняют в сговоре, предоставлении неправдивой информации, подделке документов о подозрениях, а также чрезмерных пожертвованиях для представителей Республиканской партии после получения миллионов долларов из России.

Импичмент Трампа: реакция действующего президента

Президент США Дональд Трамп, а также его ближайшее окружение неоднократно опровергали заявления бывшего бизнес-партнера Руди Джулиани Льва Парнаса о давлении на Украину. Трамп назвал недавние заявления Парнаса «очередным обманом». По мнению президента США, болтливость Парнаса связана с его желанием заключить сделку со следствием.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Парнас «пытается сократить свой возможный срок заключения».

Трамп также опроверг информацию о том, что он хорошо знаком с Парнасом. В то же время бизнесмен заявил, что после каждого подобного заявления американского президента будет обнародовать совместное фото с Трампом (а таких, видимо, немало).

Импичмент Трампа: слово за Сенатом

Подконтрольный республиканцам Сенат во вторник, 21 января, после длительного спора заблокировал инициативы демократов о вызове свидетелей и представлении доказательств при рассмотрении дела об объявлении импичмента Трампу. По мнению аналитиков, это первый признак того, что события будут развиваться в положительном для Трампа ключе. Сенаторы заблокировали все предложения представителей Демократической партии.

Также Сенат утвердил порядок рассмотрения дела: на вступительные заявления сторон отводится 48 часов — по 24 часа для каждой. Всего на это потратят шесть дней. Сенат согласился принять в качестве доказательства документы из расследования, проведенного Палатой представителей США. В то же время команда юристов Трампа уже раскритиковала дело как необоснованное.

Напомним, для того, чтобы отправить Трампа в отставку, нужно согласие двух третей голосов Сената, который контролирует партия президента США. А это представляется маловероятным.