Імпічмент Трампа. Колаж: Вікімедіа, Комітет Палати представників США з питань судочинства

https://racurs.ua/ua/2529-impichment-trampa-ta-ukrayinskyy-slid-scho-vidbuvaietsya-u-ssha-foto-video.html

Ракурс

Останні чотири місяці виявилися напрочуд наповненими подіями у політичному житті США та України: запуск процедури імпічменту Трампа на тлі активізації президентської кампанії у Сполучених Штатах, скандальна розмова американського лідера з Володимиром Зеленським щодо справи проти сина Байдена — ймовірно, головного конкурента за голоси американців, стеження у Києві за дипломатом Марі Йованович на тлі ганебного листування екс-генпрокурора Юрія Луценка з оточенням Трампа та низка інших.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського помістила Україну в центр найбільшої й найогиднішої вашингтонської драми. «Ракурс» розбирався, що відбувається у США.

Імпічмент Трампа: з чого усе почалося

Запуску процедури імпічменту Дональда Трампа та політичному скандалу у США передувала телефонна розмова, яка відбулася торік у липні між американським лідером та президентом України Володимиром Зеленським. На думку критиків Трампа, під час цієї розмови він чинив тиск на Зеленського, аби той дав імпульс розслідуванню в Україні щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Водночас Байден-старший, ймовірно, має намір балотуватися на пост глави Білого дому від Демократичної партії.

Згодом у грудні Палата представників Конгресу США, яку після виборів взяли під контроль демократи, проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа.

17 січня Комітет із питань розвідки Палати представників оприлюднив нові документи щодо ймовірного тиску Трампа на Україну. Йдеться про листування у месенджері WhatsApp (котрий багато політиків, зокрема й в Україні, вважають «захищеним» від сторонніх очей) між діловим партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані Левом Парнасом з політиками-республіканцями, колишнім очільником Генпрокуратури Юрієм Луценком, міністром МВС Арсеном Аваковим, главою СБУ Іваном Бакановим, першим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром та іншими.

Трампа у США обвинувачують за двома статтями — у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні. Варто зауважити, що імпічмент Трампа вважається малоймовірним, адже для цього потрібна згода Сенату (дві третини голосів), який контролює рідна американському президенту Республіканська партія.

Нагадаємо, що усі ці події відбуваються на тлі активної президентської кампанії у США.

Президентські вибори у США 2020 року

Президентські вибори у США цьогоріч заплановані на 3 листопада, однак активні політичні кампанії демократів та республіканців вже стартували.

Вибори очільника США традиційно починаються з визначення найпопулярніших претендентів від партій на звання кандидата у президенти. Для цього до літа в усіх штатах відбудуться попередні партійні вибори різних рівнів — праймеріз і кокуси, на яких американці вирішать, хто має представляти Демократичну та Республіканську партії на виборах у листопаді. Практично вирішальну роль в обранні майбутніх кандидатів у президенти від політсил займає супервівторок — день, коли багато штатів одночасно проводять праймеріз або кокуси.

Згодом у липні пройдуть загальнонаціональні партійні з’їзди, на яких офіційно оберуть кандидатів у президенти. Наприклад, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, номінант повинен завоювати підтримку абсолютної більшості — подолати позначку у 1236 голосів, а номінант від демократів — 2383 голоси.

Потенційні кандидати у президенти США від Демократичної партії — Джо Байден, Берні Сандерс, Елізабет Воррен, Майкл Блумберг, Піт Буттіджич, Емі Клобушар і Том Стейер.

Трамп, ймовірно, вважає головним своїм конкурентом на виборах Джо Байдена. На думку демократів, бажання отримати компромат на Байденів й завдати репутаційних втрат конкуренту на виборах слугувало причиною його телефонної розмови з Зеленським.

Роль України в імпічменті Трампа: докази тиску на Київ

У січні Комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив листування в месенджері WhatsApp американського бізнесмена українського походження, пов’язаного з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, Льва Парнаса з українськими високопосадовцями. Йдеться про факти тиску на колишнього посла США в Україні Марі Йованович та спроби Джуліані зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Джуліані не посоромився ще торік влітку публічно нагадати Зеленському про необхідність розслідувати справу проти Байдена.

Як відомо, причиною запуску процедури імпічменту в США слугувала розмова Дональда Трампа із Зеленським у липні 2019 року, під час якої американський президент нібито вимагав від української влади ініціювати розслідування щодо компанії Burisma, у раді директорів якої працював син Байдена Гантер. Свідок телефонної розмови двох президентів — офіцер США українського походження Олександр Віндман восени дав свідчення у Конгресі.

Трамп тоді визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але факт тиску на українську владу спростував. 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму скандальної розмови, під час якої від президента США лунали фрази «зробити йому послугу» і «розібратися зі справою», а Зеленський у відповідь запевняв, що наступний генпрокурор буде «стовідсотково його людиною». Зауважимо, що ця стенограма відтворює лише «нотатки та спогади» кількох працівників ситуативної кімнати на борту президентського літака, які слухали й занотовували розмову.

3 грудня Комітет із питань розвідки Палати представників США сформулював два основні звинувачення проти Трампа — зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента та перешкоджання Конгресу в його розслідуванні.

18 грудня нижня палата американського парламенту підтримала імпічмент Трампа і передала документи у підконтрольний республіканцям Сенат США, де їх, ймовірно, незабаром і похоронять.

У січні сайт Комітету з розвідки Палати представників США оприлюднив записи телефонних дзвінків і копії листування Льва Парнаса. Деякі матеріали містять персональні дані, тому не були опубліковані. Зокрема, Парнас надав нотатки на аркушах з готелю Ritz-Carlton у Відні, де містяться такі слова: «змусь Зеленського оголосити, що справу Байдена будуть розслідувати», «налагодь спілкування із Зеленським без (Пінчука і Коломойського)».

Учасниками листування Парнаса були екс-генпрокурор Юрій Луценко, глава МВС Арсен Аваков, помічник президента Зеленського Сергій Шефір, очільник СБУ Іван Баканов, колишній генпрокурор Віктор Шокін, особистий помічник Зеленського Андрій Єрмак, олігарх Ігор Коломойський.

Матеріали також містять копію листа, якого торік 10 травня Джуліані надіслав Зеленському з проханням про зустріч 13‒14 травня.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді вже підтвердив, що його клієнт готовий свідчити у справі імпічменту Трампа.

Стеження за Йованович та ганебне листування Луценка

З листування в месенджері WhatsApp Льва Парнаса, оприлюдненому Палатою представників США, стає очевидним, що американський бізнесмен серед іншого активно спілкувався з колишнім главою Генпрокуратури Юрієм Луценком. Водночас сам Луценко у повідомленнях Парнасу слів не добирав, нарікаючи на тодішнього посла США в Україні Марі Йованович.

Колишній генпрокурор наполягав на відкликанні Йованович. Ще торік у березні він поскаржився Парнасу на те, що «посол відкрито закликала звільнити главу САП», «посол вказала на поганий підбір суддів Верховного суду».

«Якщо ви не приймаєте рішення щодо мадам — ви ставите під сумнів всі мої заяви», — заявив Луценко, додавши, що «лише ви не можете зняти одну дуру».

«Вона не проста дура, повір мені. І нікуди вона не подінеться», — відповів на це Парнас.

Окрім листування з Луценком та намагань Парнаса навести контакти з найближчим оточенням Зеленського він активно спілкувався з американським політиком-республіканцем Робертом Гайдом щодо можливого спостереження за Марі Йованович під час її перебування у Києві. Не виключено, що Гайд організував цілодобове стеження за послом.

Юрист Йованович Лоренс Роббінс висловив сподівання, що відповідні органи проведуть розслідування щодо незаконного стеження за громадянкою США.

Сам Гайд у повідомленнях, які йому приписують, нібито заявляв, що для того, щоб позбутися Йованович, потрібно контактувати зі службою безпеки, яка готова допомогти, якщо підходить ціна (він також озвучив думку, що в Україні все можна зробити за гроші). Разом з тим оприлюднення цього листування засмутило Гайда, й він розкритикував очільника Комітету з розвідки Палати представників США Адама Шиффа, стверджуючи, що жодного разу не був у Києві.

В листопаді Йованович дала свідчення у Конгресі. На думку дипломата, адвокат Трампа Руді Джуліані мав намір реалізувати брудну кампанію задля заплямування її репутації. У підсумку Йованович передчасно відкликали з посади посла в Києві.

Нагадаємо, що Льва Парнаса, який співпрацював з адвокатом Трампа Руді Джуліані, восени арештували у США разом з бізнес-партнером Ігорем Фурманом. Їх обвинувачують у змові, наданні неправдивої інформації, підробленні документів щодо підозр, а також надміру великих пожертвах для представників Республіканської партії після отримання мільйонів доларів з Росії.

Імпічмент Трампа: реакція чинного президента

Президент США Дональд Трамп, а також його найближче оточення неодноразово спростовували заяви колишнього бізнес-партнера Руді Джуліані Льва Парнаса щодо тиску на Україну. Трамп назвав нещодавні заяви Парнаса «черговим обманом». На думку президента США, балакучість Парнаса пов’язана з його бажанням отримати угоду зі слідством.

Раніше прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що Парнас «намагається зменшити свій можливий строк ув’язнення».

Трамп також спростував інформацію про те, що він добре знайомий з Парнасом. Водночас бізнесмен заявив, що після кожної подібної заяви американського президента оприлюднюватиме спільне фото з Трампом (а таких, ймовірно, чимало).

Імпічмент Трампа: слово за Сенатом

Підконтрольний республіканцям Сенат у вівторок, 21 січня, після тривалої суперечки заблокував ініціативи демократів щодо виклику свідків і представлення доказів під час розгляду справи про оголошення імпічменту Трампу. На думку аналітиків, це є першою ознакою того, що події будуть розвиватися у позитивному для Трампа ключі. Сенатори заблокували всі пропозиції представників Демократичної партії.

Також Сенат затвердив порядок розгляду справи: на вступні заяви сторін відводиться 48 годин — по 24 години для кожної. Загалом на це витратять шість днів. Сенат погодився прийняти як свідчення документи з розслідування, проведеного Палатою представників США. Водночас команда юристів Трампа вже розкритикувала справу як безпідставну.

Нагадаємо, для того, щоб відправити Трампа у відставку, потрібна згода двох третин голосів Сенату, який контролює партія президента США. А це видається малоймовірним.