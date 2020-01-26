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Вибори президента США: Трамп поки програє гонку демократам, фото — AP

Трамп не має шансів переобратися — опитування Fox News

26 січ 2020, 21:23
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Дональд Трамп станом на середину січня програє президентську кмпанію. Це засвідчили результатти опитування, яке провела телекомпанія Fox News.

Таким невтішним для чинного глави держави буде результат голосування навіть незалежно від результату праймеріз в Демократичній партії, повідомив 26 січня сайт телеканалу.

Результати показують, що з найбільшим відривом (50% проти 41%) Трампа перемагає Джо Байден. У парі Берні Сандерс і Трамп за першого готові проголосувати 48% американських виборців, а за Трампа — 42%. При цьому Трампа переможе і мільярдер Майкл Блумберг (47:42), і Піт Буттіджіч — 45:41, і навіть жінка-сенатор від штату Міннесота Емі Клобушар (43:42).

Вибори президента США: Трамп поки програє гонку демократам, фото — Fox News

ЗМІ також зазначає, що імпічмент Трампа підтримують 50% американців. Для порівняння, під час суду з імпічменту Білла Клінтона за його відсторонення виступали тільки 38%.

Опитування провели 19−22 січня під спільним керівництвом досліджень компаній Beacon Research та Shaw&Company. Опитування News Fox складалося із інтерв’ю з 1 тис. 5 випадково обраними зареєстрованими виборцями по всій країні. Вони спілкувались з інтерв’юерами в прямому ефірі як на стаціонарних, так і на мобільних телефонах. Опитування має похибку у 3%.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.


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